KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Muhammen Bedeli 1.999.999 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen Bedeli 2.000.000 TL ile 2.999.999TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 200.000 TL

Muhammen Bedeli 3.000.000 ile 4.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 400.000 TL

Muhammen Bedeli 5.000.000 ile 7.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 800.000 TL

Muhammen Bedeli 8.000.000 ile 29.999.999 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.600.000 TL

Muhammen Bedeli 30.000.000 ve üstü gayrimenkuller için 3.200.000 TL katılım teminatı ödenmesi zorunlu.