TOKİ, 35 ilde bulunan toplam 357 taşınmazı satışa sunuyor. Satışa çıkarılan konut ve iş yerleri, İstanbul ile Ankara'da düzenlenecek açık artırmalarla alıcılarını bulacak. Dileyen katılımcılar, ihaleye çevrim içi olarak da dahil olabilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, en az 50 bin TL’lik katılım teminatını yatırmaları gerekiyor. Peki, satışlar hangi tarihlerde ve nerede yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...