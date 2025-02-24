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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 48 ilde 558 arsa satışı ne zaman, nerede, saat kaçta, çevrim içi katılım var mı, arsalar hangi ilde ve ödeme planı nasıl?

        TOKİ 48 ilde 558 arsa satıyor: TOKİ arsa satışı ne zaman ve ödeme seçenekleri nasıl?

        TOKİ, 48 ilde toplamda 558 arsayı satıyor. İki gün boyunca açık artırma usulü ile yapılacak satışın tüm detayları netlik kazanırken, alıcıların yüzde 25 peşin ödeme yapması gerekiyor. Peki, arsalar hangi ilde yer alıyor? İşte, TOKİ 558 arsa satışı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:56
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        • 1

          TOKİ, 48 ilde yer alan 558 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak müzayedenin yanı sıra çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. Alıcılara yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ödeme planı sunuluyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve nerede?

        • 2

          TOKİ 48 İLDE 558 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

          TOKİ arsa satışı 25-26 Şubat 2025 saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Holiday Inn Çukurambar Çankaya/Ankara

          İsteyenler, çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

        • 3

          TOKİ 48 İL 558 ARSA SATIŞI ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL?

          Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, kalanını ise 24 ay vade ile alabilir.

        • 4

          ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

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