TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satıyor: TOKİ 509 konut ve iş yeri satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ildeki 509 konut ve iş yerini açık artırmayla satacak. Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek. Peki, TOKİ 509 gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...
TOKİ, 48 ildeki 509 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmaya katılmak isteyenler 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen katılım teminatını ödemesi gerekiyor. İşte, TOKİ 509 gayrimenkul satışı tarihi, ödeme planı ve gayrimenkul detayları...
TOKİ 509 GAYRİMENKULU SATIYOR
TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.
TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Taşınmazların satışları için yapılacak açık artırmalar, konutlar için 15 Ekim Çarşamba, iş yerleri için de 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.
Öte yandan, istekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
GAYRİMENKULLER HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da bulunan 509 ev ve iş yeri satışa sunulacak.
ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.
