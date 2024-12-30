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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde 346 iş yeri, konut satışı ne zaman, nerede yapılacak? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı, il listesi

        TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! İş yeri ve konut satışı ne zaman yapılacak?

        TOKİ, 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü, iş yeri ve konut olarak açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Ocak ayında düzenlenecek ve iki gün sürecek müzayedeler, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Katılımcıların, açık artırmaya katılabilmek için önceden belirlenmiş bir katılım bedelini ödemesi gerekiyor. İş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları hazırlanarak alıcılara ödeme kolaylığı sağlanıyor. İşte, TOKİ 47 il 346 gayrimenkul satışının tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:55
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        • 1

          TOKİ, 47 ilde toplam 346 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında hem iş yerleri hem de konutlar yer alıyor. Müzayedeler, Ocak ayında Ankara ve İstanbul'da iki gün sürecek şekilde düzenlenecek. Katılımcıların, açık artırmaya katılabilmek için belirlenen bir katılım bedelini önceden ödemesi gerekiyor. Ayrıca, iş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sunularak alıcılara ödeme esnekliği sağlanıyor. İşte, detaylar...

        • 2

          TOKİ 47 İLDE 346 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

          7 Ocak 2025 saat 10.30'da konutlar, 8 Ocak 2025 saat 10.30'da iş yerleri satışa çıkacak.

          Fiziksel satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek, adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.

        • 3

          ÖDEME PLANI NEDİR?

          Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade,

          İş yerleri için yüzde 15 peşin 60 ay vade.

        • 4

          346 GAYRİMENKUL HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Ankara, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Bolu, Düzce, Kayseri, Bitlis, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli, Tekirdağ, Sakarya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa.

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