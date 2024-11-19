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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 44 ilde 882 arsa satışı ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak, ödeme planı nasıl olacak ve hangi iller var?

        TOKİ 44 ilde 882 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

        TOKİ, 44 ilde 882 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemi ile satılacak arsalar konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliği taşıyor. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 08:12 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:07
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        • 1

          TOKİ 44 ilde, muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 lira olan toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki 882 arsayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek açık artırma ile alıcılarını bulacak arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

          TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

          27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

        • 3

          28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

          29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

        • 4

          TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

          Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

          Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 5

          TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

          TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;

          Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

          Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

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