TOKİ 44 ilde, muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 lira olan toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki 882 arsayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek açık artırma ile alıcılarını bulacak arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...