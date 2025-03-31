Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan 552 arsayı satışa sunacağını duyurdu. Açık artırma yöntemiyle satılacak arsalar, yüzde 25 peşinatla alıcılarını beklerken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim fırsatı da sunulacak. Peki, TOKİ arsa satışı hangi tarihte ve nerede gerçekleşecek? İşte, merak edilen detaylar...