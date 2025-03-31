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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 44 il 552 arsa satışı nerede ve ne zaman yapılacak, arsa nitelikleri nedir hangi illerde yer alıyor, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman yapılacak, arsaların niteliği nedir?

        TOKİ, 44 ilde toplam 552 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İki gün sürecek müzayedede konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi ve akaryakıt istasyonu alanları gibi farklı kategorilerde arsalar yer alacak. Ayrıca, sosyal ve kültürel tesis alanları ile plansız arsalar da alıcılarını bekliyor. İşte, TOKİ'nin 44 ilde gerçekleştireceği arsa satışıyla ilgili tarih, ödeme planı ve diğer ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 09:43 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:43
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan 552 arsayı satışa sunacağını duyurdu. Açık artırma yöntemiyle satılacak arsalar, yüzde 25 peşinatla alıcılarını beklerken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim fırsatı da sunulacak. Peki, TOKİ arsa satışı hangi tarihte ve nerede gerçekleşecek? İşte, merak edilen detaylar...

        • 2

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 3

          ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.

        • 4

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

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