TOKİ, 44 ilde toplam 552 adet arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışa çıkarılan arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız alanlar, sosyal ve kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu gibi çeşitli kullanım amaçlarına uygun nitelikte olacak. Açık artırma organizasyonu Ankara ve İstanbul’da fiziksel olarak gerçekleştirilecek, ayrıca isteyenler çevrim içi katılım yoluyla da teklif verebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak ve ödeme koşulları nasıl olacak?