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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 44 il 552 arsa satışı ne zaman ve nerede, ödeme planı nasıl, arsa nitelikleri nedir ve arsa hangi illerde

        TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ, 44 ilde toplam 552 arsayı satışa sunuyor. İki gün sürecek açık artırma ile gerçekleştirilecek müzayedede, toplam 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki arsalar yeni sahiplerini bekliyor. Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan arsalar için peşin ödemeyi tercih eden alıcılara yüzde 15 indirim imkânı sağlanacak. İşte, TOKİ'nin 44 ilde düzenleyeceği arsa satışının tarihi, yapılacağı yerler ve ödeme seçeneklerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:27
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        • 1

          TOKİ, 44 ilde toplam 552 adet arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışa çıkarılan arsalar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız alanlar, sosyal ve kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu gibi çeşitli kullanım amaçlarına uygun nitelikte olacak. Açık artırma organizasyonu Ankara ve İstanbul’da fiziksel olarak gerçekleştirilecek, ayrıca isteyenler çevrim içi katılım yoluyla da teklif verebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak ve ödeme koşulları nasıl olacak?

        • 2

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 3

          ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.

        • 4

          ARSALARIN NİTELİĞİ NEDİR?

          Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

        • 5

          TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

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