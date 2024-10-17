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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 369 gayrimenkul satışı bugün bitiyor! TOKİ 218 iş yeri ile 151 konut satışı saat kaçta ve nerede yapılacak?

        TOKİ 369 gayrimenkul satışı bugün bitiyor! TOKİ 218 iş yeri satışı saat kaçta yapılacak?

        TOKİ, 47 ilde toplamda 369 gayrimenkul açık artırmasını bugün tamamlıyor. İki gün sürmesi gereken müzayede, dün teknik bir aksaklık nedeniyle yapılamadı ve bugüne ertelendi. Bugün, 369 gayrimenkulün tamamı satılacak. İşte, TOKİ 16-17 Ekim gayrimenkul satışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 07:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 07:29
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        • 1

          TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkul müzayedesi bugün tamamlanıyor. 16 Ekim'de yapılması gereken konut satışları teknik bir aksaklık nedeniyle bugüne ertelendi. Bu nedenle, 369 gayrimenkulün tamamı bugün satılacak. İşte, TOKİ 16-17 Ekim gayrimenkul satışı...

        • 2

          TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI BUGÜN BİTİYOR!

          TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim tarihlerinde tamamlıyor.

          Dün, 151 konutun satılması gereken açık artırma teknik bir nedenle bugüne ertelendi. Bu nedenle; bugün saat 10.30'da 218 iş yeri satılacak ardından, dün yapılamayan 151 konut satışı gerçekleşecek.

        • 3

          TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

          TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;

          Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli

        • 4

          TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI

          TOKİ, 369 gayrimenkul satışında alıcılara üç farklı ödeme planı sunuyor;

          - Yüzde 15 peşinat 60 ay vade,

          - Yüzde 15 peşinat 120 ay vade,

          - Yüzde 25 peşinat 72 ay vade.

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