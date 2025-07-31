TOKİ 36 ilde 245 arsa satıyor: 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, arsa muhammen bedeli ve büyüklüğü kaç, ödeme seçenekleri neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde, 36 ildeki 245 arsayı açık artırma ile satacak. İstanbul ve Ankara'da yapılacak fiziksel satışın yanı sıra çevrim içi teklif de vermenin mümkün olduğu müzayedede alıcılar arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile istediği arsaya sahip olabilecek. Arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ 245 arsayı nerede ve ne zaman satacak, arsalar hangi ilde? İşte, TOKİ arsa satışına dair tüm detaylar...
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TOKİ, 36 ilde 245 arsayı satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki arsalar için Ankara ve İstanbul'da açık artırma düzenlenecek. Ayrıca, isteyenler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek. Alıcılara farklı ödeme seçeneklerinin suınulacağı açık artırmada peşin alımlarda yüzde 15 indirim yapılacak. İşte, TOKİ 36 il 245 arsa satışı tarihi, arsa muhammen bedeli ve ödeme planı...
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TOKİ 36 İLDE 245 ARSA SATIYOR
TOKİ, 36 ilde; konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki 245 arsayı satışa çıkarıyor.
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TOKİ 36 İLDE 245 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
Açık artırmalar, 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Fiziksel satışa katılamayanlar, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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TOKİ 36 İLDE 245 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NEDİR?
Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek; arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.
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ARSALAR HANGİ İLDE?
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'taki 245 arsa, açık artırmayla satılacak.
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KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,
Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 41 adet taşınmaz (Lot 15) için toplam 50.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi zorunlu.
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