        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satıyor: TOKİ 30 il 312 arsa satışı ne zaman, nerede, ödeme planı ve arsaların lokasyonları

        TOKİ 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satıyor: TOKİ 30 il 312 arsa satışı ne zaman, nerede?

        TOKİ, 30 farklı ilde toplam 312 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek müzayedelere çevrim içi katılım imkânı da bulunuyor ancak internetten başvuru işlemleri, açık artırmadan bir gün önce sona erecek. Ayrıca katılımcıların, arsaların değerine göre belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Bu bedel 100 bin liradan başlayarak 50 milyon TL'ye kadar yükselebiliyor. İşte, TOKİ'nin 30 ilde satışa çıkardığı 312 arsa hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 10:19 Güncelleme: 31.08.2025 - 10:19
        • 1

          TOKİ, 30 ilde toplam 312 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek açık artırmalarda alıcılar, seçtikleri arsayı ister yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeyle, ister yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeyle ödeme imkânıyla satın alabilecek. Müzayede salonuna katılamayanlar ise çevrim içi sistem üzerinden tekliflerini iletebilecek. Peki, TOKİ’nin 312 arsa satışı hangi tarihlerde ve hangi adreslerde yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

        • 2

          TOKİ 30 İL 312 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ 312 arsayı 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10.30'da yapacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek açık artırma şu adreslerde gerçekleşecek:

          - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          - Ankara Bilkent ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        • 3

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

          Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

          Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

          Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

          Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

          Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Diyarbakır Bağlar – Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,

          Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan 2 taşınmaz için toplam 50.000.000-TL,

          Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 5 adet taşınmaz için toplam 20.000.000-TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.

        • 4

          ÖDEME PLANI NASIL?

          1. seçenek: Yüzde 25 peşin, 48 ay vade.

          2. seçenek: Yüzde 40 peşin, 36 ay vade.

        • 5

          ARSALAR NEREDE?

          Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Yalova, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Mersin, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Ankara, Eskişehir, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Hatay, Erzurum, Aksaray, Adıyaman, Batman, Muş.

