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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman alınacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ konut projesi detayları neler?

        TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman alınacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ konut projesi detayları

        TOKİ 250 bin konut projesi için geri sayım başladı. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Peki TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman alınacak, başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:09
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        • 1

          TOKİ'den ev almak isteyenler 2+1, 3+1 ve 4+1 ev başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca TOKİ 250 bin konut projesi başlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun gibi büyük illerin de yer aldığı TOKİ konutlarının ihale takvimi belli oldu. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak. Peki TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman alınacak?

        • 2

          TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi.

          Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.

          Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

          81 İLİ KAPSAYACAK

          Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

          81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.

        • 3

          TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ

          Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

          Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

          Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

          Sosyal konut projelerimizin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

          TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        • 4

          TOKİ'NIN SOSYAL KONUT PROJESI'NDE EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.

          TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'nde en fazla konut İstanbul'a

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" AA muhabirinin, TOKİ'nin internet sayfasından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.

          Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

          Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

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