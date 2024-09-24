TOKİ 25 ilde 379 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 25 ilde 379 arsayı satışa çıkaracak. Toplam bedeli 17 milyar 870 milyon 552 bin 619 lira olan arsalar yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ödeme planı ile alıcısını bulacak. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışa çevrim içi katılmak da mümkün olacak. İşte, TOKİ arsa satışı yapacağı iller, satış tarihi ve ödeme planı...
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TOKİ, 25 ilde 379 arsayı satışa çıkardı. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. İşte, TOKİ arsa satışı yapılacağı iller, satış tarihi ve ödeme planı...
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TOKİ 25 İLDE 390 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ, şu illerde toplamda 390 arsayı satışa çıkarıyor; Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van.
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TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?
Arsalar açık artırma yöntemiyle 2-3 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30'da satışa çıkacak. Satış hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilecek ancak isteyenler çevrim içi şekilde de katılabilecek.
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TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Alıcıların arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödemesi gerekiyor. Kalan tutar 48 ay vadelendiriliyor.