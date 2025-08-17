TOKİ, Türkiye’nin 21 ilinde bulunan toplam 102 iş yerini açık artırma usulüyle satışa sunuyor. İhaleler İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek; ayrıca dileyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. İş yeri almak isteyenler için ödeme koşulu yüzde 10 peşinat ve kalan tutarın 96 ay taksitlendirilmesi şeklinde olacak. İşte, TOKİ tarafından satışa çıkarılan 102 iş yerine dair tüm ayrıntılar…