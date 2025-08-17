Habertürk
        TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı: TOKİ 102 iş yerini ne zaman, nerede satacak, ödeme planı nasıl, online teklif verilir mi?

        TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı: TOKİ 102 iş yerini ne zaman, nerede satacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ, 21 ilde yer alan toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışlarda yüzde 10 peşinat ödenecek, kalan tutar ise 96 ay vadeyle taksitlendirilebilecek. İhaleye katılacak olanların, iş yerinin değerine göre belirlenen katılım teminatını yatırması gerekiyor. Açık artırmalar İstanbul ve Ankara'da yapılacak; ayrıca isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Peki, TOKİ'nin satışa sunduğu iş yerleri hangi illerde bulunuyor ve müzayedeler hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte detaylar…

        Giriş: 17.08.2025 - 11:14 Güncelleme: 17.08.2025 - 11:14
        • 1

          TOKİ, Türkiye’nin 21 ilinde bulunan toplam 102 iş yerini açık artırma usulüyle satışa sunuyor. İhaleler İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek; ayrıca dileyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek. İş yeri almak isteyenler için ödeme koşulu yüzde 10 peşinat ve kalan tutarın 96 ay taksitlendirilmesi şeklinde olacak. İşte, TOKİ tarafından satışa çıkarılan 102 iş yerine dair tüm ayrıntılar…

        • 2

          TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.

          Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.

        • 3

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,

          Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,

          Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,

          Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        • 4

          102 İŞ YERİ NEREDE?

          Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.

        • 5

          ÖDEME PLANI NASIL?

          iş yerleri yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile satışa çıkacak.

        Yazı Boyutu
