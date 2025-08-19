Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 21 il 102 iş yeri satış tarihi ve yeri, peşin ve taksit ödeme planı, iş yeri lokasyonları tam liste

        TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı: TOKİ 102 iş yerini ne zaman, nerede satacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ, Türkiye genelinde 20'den fazla ilde yer alan toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. İhaleler hem İstanbul hem de Ankara'da yapılacak; katılım sağlamak isteyenler için çevrim içi teklif verme imkânı da bulunuyor. Satışa sunulan iş yerleri için ödeme planı oldukça esnek: Yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde kalan borç 96 aya kadar taksitlendirilebilecek. İş yeri sahibi olmak isteyenler için detaylı bilgiler ve başvuru koşulları TOKİ tarafından duyuruldu. İşte, TOKİ tarafından satışa çıkarılan 102 iş yerine dair tüm ayrıntılar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 09:59 Güncelleme: 19.08.2025 - 09:59
        • 1

          TOKİ, farklı illerde bulunan toplam 102 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. Alıcılar için yüzde 10 peşinat ödenmesinin ardından kalan borç 96 aya kadar taksitlendirilebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, iş yerinin muhammen bedeline göre belirlenen katılım teminatını yatırması şart. Açık artırmalar İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek; dileyenler ise çevrim içi platform üzerinden teklif verebilecek. Peki, satışa çıkarılan iş yerleri hangi illerde yer alıyor ve müzayede tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar…

        • 2

          TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.

          Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.

        • 3

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,

          Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,

          Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,

          Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        • 4

          102 İŞ YERİ NEREDE?

          Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.

        • 5

          ÖDEME PLANI NASIL?

          iş yerleri yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile satışa çıkacak.

        Yazı Boyutu
