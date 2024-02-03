Tokat'taki heyelan bina ve yollarda çatlaklar oluşturdu

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Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce yaşanan heyelan paniğe neden oldu. Heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. Bazı evler tahliye edildi.

‘HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ’ Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da köye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Hatipoğlu, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Vakıflara ait bir camimiz var. Onun çevresinde evlerimiz var. O evleri tespit ediyoruz. Hemen içeriye girişi yasaklayacağız. Gerekli tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, riske etmeden her türlü güvenlik önlemleri alacağız. Dün 10 civarında evi boşalttık. Duruma göre de genişleyebilir. Her türlü tedbirimizi alacağız" dedi. REKLAM

CAMİ MİNARESİ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Öte yandan köydeki heyelan riski nedeniyle kapatılan caminin minaresi bir evin üzerine devrildi. Evlerin tedbir amaçlı boşaltılması olası faciayı önledi. Niksar'ın Günebakan köyünde, 2021 yılında yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 3 yıl içinde meydana gelen zemin hareketliliği, köydeki birçok binada çatlaklara yol açtı. Bu durum, köy sakinlerinde paniğe neden oldu. Vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından risk altındaki 10 ev boşaltıldı. Köy meydanındaki çatlaklar artarken, tedbir amaçlı boşaltılan meydan camisinin minaresi de bir evin üzerine devrildi. Evlerin önceden tedbir amaçlı boşaltılması olası faciayı önledi.