Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tokat'taki 4.7'lik deprem kamerada

        Tokat'taki 4.7'lik deprem kamerada

        Tokat'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ahırda bulunan büyükbaş hayvanların birden ayağa kalktıkları görülürken, başka bir görüntüde ise bakkal tezgahından gelen sesle birlikte sarsıntı meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'taki 4.7'lik deprem kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat'ta saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        9.97 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, Sivas ve Yozgat illerinde de hissedildi.

        Depremi hisseden vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attı. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        #yataytekli#haber#Ωhabericionecikanlar#100#left##center#

        Kameralara yansıyan görüntülerde ahırda bulunan büyükbaş hayvanların birden ayağa kalktıkları görüldü. Başka bir görüntüde ise bakkal tezgahından gelen sesin ardından sarsıntı meydana geldi.

        Deprem nedeniyle herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOKAT
        #Deprem
        #AFAD
        #kamera
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        18 kişinin öldüğü yurt faciasında yeni karar! 1 sanık değişti
        18 kişinin öldüğü yurt faciasında yeni karar! 1 sanık değişti
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Habertürk Anasayfa