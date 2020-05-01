Tokat'ta yurtlarda karantinadaki çocuklara oyuncak sürprizi

AA

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülsüm Ana ve Ballıca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, yurtta aileleriyle gözlem altında tutulan çocuklara oyuncak sürprizi yaptı.

Ekipler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tokat Valisi Ozan Balcı'nın gönderdiği oyuncak ve hediyeleri, çocuklara teslim etti.