Tokat'ta yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Tokat'ta 21 yaşındaki yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Velid Heraki'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, evine gitti.
Altıyüzevler Mahallesi'ndeki evinin kapısını kırarak içeri giren arkadaşları, Heraki'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Heraki'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Heraki'nin epilepsi hastası olduğu öğrenildi.