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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta art arda depremler: Antik kent zarar görmedi

        Tokat'ta art arda depremler: Antik kent zarar görmedi

        Tokat 4,7 ve 5,6 büyüklüğünde art arda iki depremle sarsıldı. Sulusaray ilçesinde bulunan M.Ö 1. yüzyılda kurulan Sebastapolis Antik Kenti, depremlerde zarar görmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:08 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:10
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        • 1

          Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 ve 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken bazı yapılarda küçük çaplı hasarlar olduğu bildirildi.

          Sulusaray ilçesinde bulunan Sebastapolis Antik Kenti'nin, depremlerde zarar görmediği belirlendi.

        • 2

          Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinin altında yer alan antik kentin ortaya çıkarılması için Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde devam etti. 1991'de ara verilen çalışmalara 2013 yılında tekrar başlandı. Antik kentteki kazı çalışmaları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür'ün danışmanlığında sürüyor.

        • 3

          SEBASTAPOLİS ANTİK KENTİ

          Antik kentin bazı kaynaklarda M.Ö 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

          Roma İmparatoru Trajan zamanında M.S 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin 2 bin yıl önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

        • 4

          Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

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