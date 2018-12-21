Tokat'ın 500 yıllık tarihine ışık tutulacak

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Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan şehir müzesinde kentin 500 yıllık tarihine ışık tutulacak.
AA'nın haberine göre Sulu Sokak'ta yaptırılan, kentle ilgili pek çok eserin görülebileceği 3 katlı müzenin bodrum katında Tokat kebabı ocağı, geçmişten bu güne yapılan mesleklerle ilgili figürler bulunacak. Ayrıca geçmişte insanların uğraştığı el sanatlarıyla ilgili canlandırma da yapılacak.
Giriş katında fuaye salonu bulunacak müzenin birinci katında ise Tokat'ın tarihinde yer etmiş önemli kişilerin bal mumu heykeli, günlük yaşamda kullanılan giysi ve eşyalar ile geçmişi 500 yıla kadar giden tarihi eserlerin benzerleri görülebilecek.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, Tokat'ın 900 adımda 900 yıllık tarihin gezilebildiği bir yer olduğunu söyledi.
Tokat'a şehir müzesi kazandırmak için çalışmalarının sürdüğünü belirten Eroğlu, üç katlı müzenin 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını aktardı.
Şehir müzesini oluşturmak için yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttüklerini dile getiren Eroğlu, "Çalışmalarımız son aşamasına geldi. Müzemizin bodrum katında Osmanlı çarşısı oluşturduk. Çarşıda bakırcılık, demircilik, yazmacılık gibi 14 iş kolu anlatılacak. Bu mesleklerin canlandırıldığı bir çarşı oluşturduk. Müzemizde Tokat'ın 100 yıllık fotoğrafları da yer alacak." ifadesini kullandı.
Müzede birçok eser sergileneceğine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:
"Müzede 200 yıllık bir kumaş var. Tarihi 100 yıldan fazla olan yorgan ve yastık bulunuyor. İlçelerimize ait tarihi eserleri de sergileyeceğiz. Bu bölgede böyle bir müze yok. Müzeyi Tokat'ımıza kazandırmış olacağız. Şehir müzemiz hem Tokat hem de Türkiye turizmine önemli hizmetler verecek. Evlatlarımız buraya gelerek geçmişi görerek medeniyetin nasıl inşa edildiğini çok daha iyi fark edeceklerdir diye düşünüyorum."
Eroğlu, müzede çocukları da düşündüklerine dikkati çekerek, "Çocuklar, yazma atölyemizde yapımını uygulamalı olarak öğrenebilecek. Çömlekçilik atölyesinde de çömlek yapmanın hazzına varacaklar." dedi.
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