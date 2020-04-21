Çok fazla yenmediği halde kilo aldığından söz eden çok kişi vardır. Ama işin iç yüzü öyle değildir. Tüketilen gıdaların sizi ne kadar tok tuttuğu ve ne sıklıkta acıktığınızla alakalıdır. Eğer yediğiniz gıdalar sürekli açlık hissettiriyorsa daha fazla yersiniz. Bazı besinler tok tutmanızı sağlayarak uzun süre acıkmanızı önler ve bu sayede ne atıştırmalık alırsınız ne de çok fazla yersiniz. Bu sayede kalori açısından da kontrolü sağlamış olursunuz.
Tokluk hissi veren besinler, gıdalar ve yiyecekler:
- Protein: Karbonhidrat içeren besinler almak aşırı yağ depolamak demektir. Ancak protein almak karbonhidratın emilmesini yavaşlatır. Deniz ürünleri, yumurta, kümes hayvanlarının etleri, yağsız sığır eti gibi protein zengini gıdalar uzun süre tok kalmanızı sağlar ve enerji artırır.
- Baharat: Baharatlı besinler az yemenizi sağlar ve çok su tüketimini teşvik eder. Bu sayede çabuk mide dolar ve bu sayede tok kalırsınız.
- Yeşil Çay: Ara öğünde içtiğiniz bir fincan yeşil çay açlık hissini azaltır ve kalori yakmanızı sağlar.
- Yulaf Ezmesi: İçerdiği karbonhidratlar sayesinde tok kalmayı sağlar ve uzun süre acıktırmaz.
- Salatalar: Kereviz, lahana, marul ve daha çok çeşit eklenebilecek yeşil yapraklı sebzelerle yapılan salatalar tokluk yaratır ve enerji verir. Ancak sos yerine limon ya da sirke kullanmak gerekir.
- Gün içerisinde yiyeceğiniz bir elma hem besin lifi açısından hem de tokluk vereceğinden oldukça faydalıdır.
Kahvaltı önemli bir öğündür onun için kahvaltı yaparak güne başlamak acıkmayı geciktirir. Arada atıştırmalık olarak paketlenmiş hazır yiyecekler yerine meyveyle tokluğu devam ettirmek mümkün. Düzenli uyku ve rafine edilmiş her türlü gıdadan kaçınmak gereklidir.
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