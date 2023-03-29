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TOGG kura çekimi ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi nasıl yapılacak?

Gözler TOGG kuralarında! TOGG kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Yerli otomobil TOGG ön sipariş süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Heyecanlı bekleyiş bugün yapılacak kura çekilişleri ile ikiye katlandı. TOGG kura çekiminin ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair merak edilenleri haberimizde derledik.İşte TOGG kura çekilişi tarihi ve saati...

Giriş: 29.03.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yerli otomobil TOGG ön siparişleri 27 Mart tarihinde sona erdi. Ön sipariş sürecinin sona ermesiyle kura tarihi ve saati gündeme geldi. "TOGG kurası ne zaman ve saat kaçta?" sorusu gündeme gelirken konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik. İşte merak edilenler...

  • TOGG SİPARİŞ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

    TOGG, T10X için verilen ön sipariş sayısı hakkında açıklamada bulundu. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısı 177 bin 467 ulaştı.

  • TOGG KURASI NE ZAMAN?

    TOGG kura çekilişinin 29 Mart Çarşamba yani bu akşam saat 21.00'de düzenlenmesi bekleniyor. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

  • TOGG ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

    TOGG'un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.

  • TOGG ÇEKİLİŞ SÜRECİ 2 ADIMDAN OLUŞUYOR

    Yerli otomobil TOGG'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. TOGG çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

  • KAZANAMAYANLARA ÜCRET İADESİ VERİLECEK

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. 

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

  • TOGG ANAHTAR TESLİM TARİHİ AÇIKLANDI

    Yapılacak TOGG çekilişleri kapsamında, öncelikle  V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları 2023 Temmuz ayında başlayacak.

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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