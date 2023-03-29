TOGG ÇEKİLİŞ SÜRECİ 2 ADIMDAN OLUŞUYOR

Yerli otomobil TOGG'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. TOGG çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.