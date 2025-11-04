Habertürk
        TOGG fiyat listesi 2025: Kasım ayı TOGG T10F ne kadar ve satış fiyatı nedir? T10X, T10F model model TOGG fiyatları listesi

        TOGG fiyat listesi 2025: Kasım ayı TOGG T10F ne kadar, satış fiyatı nedir?

        Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, kasım ayına özel yeni kampanyasını duyurdu. T10X ve T10F modellerinde 800 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sunan marka, otomobil sahibi olmayı planlayanlara önemli bir fırsat sağlıyor. Ay sonuna kadar geçerli olacak kampanya, Togg modellerine olan ilgiyi daha da artırmış durumda. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 22:49 Güncelleme: 04.11.2025 - 22:49
        • 1

          Togg, kasım ayında otomobil severleri sevindirecek özel bir finansman kampanyası başlattı. Elektrikli T10X ve yeni satışa sunulan T10F modelleri için 800 bin TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneği sunan marka, yıl sonuna yaklaşırken satışlarda ivme kazandı. Sınırlı süreyle geçerli kampanya, Togg’un güncel fiyat listesini yeniden gündeme taşıdı. Detaylar haberimizde...

        • 2

          T10F V2 VE 4 MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE?

          Togg T10F V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle, T10F 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.

          Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10F V2'yi satın alabiliyor.

        • 3

          T10X V2 VE 4MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE?

          Togg T10X V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle, T10X 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.

          Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10X V2'yi satın alabiliyor.

        • 4

          TOGG FİYATLARI NE KADAR?

          Togg T10X, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 liradan satılıyor.

          T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More 3 milyon 133 bin 641 liradan satışa sunuluyor.

        Yazı Boyutu
