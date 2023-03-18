Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 83-81 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ligdeki ekip 9'uncu galibiyetini, TOFAŞ ise 14'üncü mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 7 dakikada farkı 6 sayı (11-17) çıkarttı. TOFAŞ, Manek ve Ennis ile etkili olmaya çalışsa da sarı kırmızılı ekip, Russell ve Sadık Emir Kabaca'nın sayılarıyla ilk periyodu 27-23 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Ennis ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla farkı eriten ev sahibi takım, 16. dakikada 38-35 öne geçti. Etkili oyununu periyot boyunca sürdüren TOFAŞ, soyunma odasına 45-38 önde girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. McGee ve Sadık Kabaca'nın çizgi gerisinden bulduğu sayılarla Galatasaray Nef uzun süre sonra öne geçti (50-51). Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca ve Russell ile art arta üç sayılık atışlar bulan sarı-kırmızılı ekip, TOFAŞ'ın savunmadaki hatalarını iyi değerlendirerek son çeyreğe 16 sayı farkla (68-52) üstün girdi.

Son çeyrekte taraftarının da desteğiyle oyuna ortak olan Bursa temsilcisi bitime bir dakika kala beraberliği yakaladı (81-81). TOFAŞ kritik hücumdan eli boş dönünce sarı-kırmızılı ekipte McGee basket faulle takımını öne geçirdi ve Galatasaray Nef mücadeleyi 83-81 kazandı.