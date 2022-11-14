İstiklal'de yaşanan patlamadan sonra EGM açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir."
TNT NEDİR?
Trinitrotoluen (TNT), veya daha özel olarak 2,4,6-trinitrotoluen, C6H2(NO2)3CH3 formülüne sahip bir kimyasal bileşik olarak tanımlanmaktadır.
TNT, ilk defa 1863'da Alman kimyager Joseph Wilbrand tarafından sentezlendi. Aslında üretildiği zaman uzun bir süre boyunca patlayıcı özelliği keşfedilmedi ve boyar bir madde olarak kullanıldı. TNT’nin patlayıcı özelliği keşfedildiğinde önce 1902'de Almanlar, sonra 1907'de İngilizler tarafından kullanıldı.
TNT, üç adımda sentezlenir. İlk adımda toluen, sülfürik ve nitrik asit karışımı bir çözeltide nitrolanarak MNT (mononitrotoluen) sentezlenir. Bu çözeltideki nitrik asit nitrolama için gerekli nitro grubunu sağlarken, sülfürik asit katalizör görevi görür. MNT tekrar nitrolanıp dinitrotoluen (DNT)'e dönüştürüldükten sonra üçüncü bir nitrolama ile TNT elde edilir.
TNT ETKİSİ NEDİR?
Yaygın olarak bomba, mayın ve torpidolarda patlayıcı madde olarak kullanılan TNT top şekline getirildiğinde, patlama sırasındaki sıkışmaya karşı koyar. Şoka dayanıklılığı patlayıcının fiziki haliyle ilgilidir.
TNT'nin tozu cildin, tırnakların, saçın ve mukozanın sararmasına, deriye değmesi ise kaşıntılı egzama yol açar. Nefesle ya da yutma ile vücuda girdiğinde zehirlenmeye, mide rahatsızlıklarına, bazılarında böbrek ve idrar yolları hastalıklarına, hatta komaya sebep olur.
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