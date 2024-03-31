TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kaç oy aldı? Kadıköy'de son durum

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Türkiye bugün yerel seçimler için bir kez daha sandık başına gitti. Yasakların kalkmasıyla birlikte İstanbul'un en önemli ilçelerinden Kadıköy için ilk sonuçlar da geldi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığı ile gözlerin çevrildiği Kadıköy'de CHP ilk sonuçlara göre ilk sırada yer aldı.

İŞTE 21.50 İTİBARIYLA KADIKÖY'DEKİ SON DURUM BÖYLE:

Mesut Kösedağı - CHP: 22.307 / %69.72

Veli Arslan - AK Parti: 4.459 / %13.94

Fatih Mehmet Maçoğlu - TKP: 2.529 / %7.19