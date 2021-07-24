Afife Jale anılıyor 0:00 / 0:00

Tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak adını tarihe yazdıran Afife Jale, vefatının 80'nci yılında anılıyor

HABERTURK.COM

Türk tiyatrosunun simge ismi Afife Jale, vefatının 80'inci yılında anılıyor. Afife Jale, Müslüman kadınların tiyatro yapmasının yasak olduğu dönemde sahneye çıkarak Türk tiyatrosunda çığır açtı. O Afife Jale ki kendisini tutuklamaya gelen polislerden her defasında kaçmayı başarsa da yaşadığı gerginliğin sonucunda yakalandığı müzmin baş ağrısı için kullandığı morfinin bağımlısı olduktan sonra hayatını kaybetti.