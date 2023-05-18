Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Titanik ilk kez bu kadar net!

111 yıl önce trajik bir kaza sonucu batan Titanik gemisi, dijital taramayla ilk kez bu kadar net görüntülendi

Giriş: 18.05.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Titanik ilk kez bu kadar net!
Titanik ilk kez bu kadar net!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

15 Nisan 1912 gecesinde, daha ilk seferinde buz dağına çarparak Atlantik'in 3.800 metre derinliğine gömülen, filmlere ve belgesellere konu olan Titanik enkazından ilk kez bu kadar net görüntüler paylaşıldı.

Titanik'in dijital taramayla elde edilen görüntüleri, enkazın en ince detaylarına kadar görülmesini sağladı.

İKİ PARÇA HALİNDE KAYDEDİLDİ!

Yeni tarama, Titanik'in eksiksiz görüntüsünü ortaya çıkararak enkazı bütünüyle yakalıyor.

Görüntülerde geminin baş ve kıç kısımları yaklaşık 800 metre ayrılmış şekilde ve iki parça halinde olduğu gözleniyor. Parçalanmış gemiyi büyük bir enkaz alanı çevreliyor.

700 BİN GÖRÜNTÜ BİRLEŞTİRİLDİ

Dijital tarama 2022 yazında bir derin deniz haritalama şirketi olan Magellan Ltd ve proje hakkında bir belgesel hazırlayan Atlantic Productions tarafından gerçekleştirildi.

Dalgıçlar, enkazın enine ve boyuna incelenmesi için 200 saatten fazla zaman harcadı. Araştırmacılar, her açıdan 700 binden fazla görüntü kaydederek tam bir 3D rekonstrüksiyon oluşturdu.

Keşif gezisinin planlanmasına öncülük eden Magellan'dan Gerhard Seiffert, çalışmanın şimdiye kadar üstlendikleri en büyük sualtı tarama projesi olduğunu söyledi.

GEMİYE TAM OLARAK NE OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ AMAÇLANIYOR

Titanik analisti Parks Stephenson BBC'ye yaptığı açıklamada, gemi hakkında hala cevaplanması gereken soruların olduğunu belirterek görüntüler için "Titanik'in hikayesini spekülasyonlara değil, kanıta dayalı araştırmalara yöneltecek ilk büyük adımlardan biri" açıklamasında bulundu.

Görüntüler sayesinde 1912 yılında batan gemiye tam olarak ne olduğunun belirlenmesi umuluyor.

Video Reuters tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki gösteren KKTC'ye destek
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki gösteren KKTC'ye destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.