Titanic hakkında daha önce duymadığınız 6 şaşırtıcı komplo teorisi
Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanic'in bir zamanlar batmaz olduğu düşünülüyordu. Ancak gemi buzdağına çarptıktan sadece üç saat sonra tamamen battı ve yaklaşık bin 500 kişi de beraberinde sürüklendi. Titanic'in neden ve nasıl battığı anlaşılamadığı için konuya dair komplolar üretildi. İşte, Titanic'e dair 6 şaşırtıcı komplo teorisi...
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Titanic'in batışı, tarihin akışını değiştirebilecek bir dizi "Eğer o olmasaydı?" senaryosunu beraberinde getiriyor. Eğer olağanüstü sıcak bir kış yaşanmasaydı ya da yakındaki bir gemiden gelen buzdağı uyarısı Titanic'e ulaşsaydı? Geminin batışına dair detaylar gizemini koruduğu için bunun gibi birçok senaryoya dair komplo teorileri de üretiliyor. İşte, sizin için insanların düşündüğü komplo teorileri…
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TITANIC ASLINDA HİÇ BATMADI
Teoriye göre, Titanic'in başka bir White Star Line gemisi olan Olympic ile değiştirildiği iddia ediliyor. Olympic’in 1911’de hasar gördüğü ve tamir için tersaneye gittiği biliniyor. Titanic’in ise sefere çıkmadan önce 1912’de tamire gittiği sırada Olympic ile değiştirildiği ileri sürülüyor.
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Bu değişimin amacının, hasarlı gemiyi bilinçli şekilde batırarak sigorta parasını almak olduğu düşünülüyor. Ancak bu teoride birçok açıklık bulunuyor. En büyük sorunlardan biri ise Titanic'in sigortasının, Olympic'in kaybını karşılamak için yeterli olmamasıdır.
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BİR MUMYA GEMİYİ LANETLEDİ
Titanic'e binen İngiliz editör William T. Stead, gemideki diğer yolculara ölüme neden olan eski bir Mısır rahibesinin lanetli hikayesini anlatmıştı. Stead, bu bilgiyi diğer yolcularla paylaştıktan birkaç saat sonra Titanic battı. Bu durumla birlikte, Stead'in mumya hakkında konuşmasının herkesi öldürdüğüne inanan insanlar ortaya çıktı.
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Yıllar içinde bu teori, mumyanın aslında Titanic'te bulunduğunu iddia edenlere kadar genişledi. Ancak gerçekte söz konusu "lanetli mumya" asla British Museum'dan ayrılmamıştı. Ayrıca Titanic'in yük kayıtları, gemiye hiçbir mumyanın yüklenmediğini gösteriyor.
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GEMİDE YANGIN ÇIKTI
New York Tribune tarafından yayımlanan bir makaleye göre, rıhtımdan ayrılmadan önce gemide yangın başladığı düşünülüyor. Ayrıca, gemi mürettebatının yangını kontrol altına almak için kömürü daha hızlı yakarak geminin hızını artırmaya çalıştığına inanıyorlar.
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MORGAN RAKİPLERİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN TITANIC’İ BATIRDI
Titanic'i işleten şirketin ana hissedarı olan J.P. Morgan, ABD'de merkezi bir bankacılık sistemi oluşturulması için çaba gösteriyordu. Titanic'e binip ölen diğer iş insanları John Jacob Astor IV, Isidor Straus ve Benjamin Guggenheim'ın, Amerika merkez bankasının kurulması için Morgan'ın planlarına karşı çıktıkları ve bu yüzden Morgan’ın Titanic’e binmeyerek onları kasıtlı olarak öldürdüğü iddia ediliyor.
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Ancak, bu komplo teorisindeki sorun, Astor, Straus ve Guggenheim'ın merkez bankasının kurulmasıyla ilgili bir karşıtlıklarının olmamasıdır. Hatta The New York Times'a göre Straus'ın, Morgan'ın planını desteklediği biliniyor. Ayrıca, gemi batsa bile bu üç kişinin kesin olarak öleceği öngörülemeyeceğinden teoride eksik var.
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ALMAN DENİZALTI TITANIC’E SALDIRDI
Teoriye göre Titanic'in batışının, erken dönem Alman denizaltıları tarafından gerçekleştirilen gizli bir saldırı sonucu olabileceği düşünülüyor. Söylentiye göre, Titanic'ten kurtulan bazı insanlar, geminin çarptığını hissetmediklerini iddia ediyor.
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Gemi buzdağına çarptıktan sonra ise Titanic'in altından dört patlama sesi duyduklarını söylüyorlar. Bu patlamaların denizaltından atılan torpidolardan kaynaklanabileceğini düşünüyorlar. Ancak, bu teoriye dair hiçbir kanıt yoktur.
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GİDERLERDEN KISMAK GEMİYİ BATIRDI
Titanic'in batışıyla ilgili muhtemelen en makul komplo teorilerinden birisidir. Titanic'in yapımcılarının gemiyi inşa ederken düşük kaliteli malzemeler kullandığı düşünülüyor ve bu durumun ölümcül bir felakete yol açtığı ileri sürülüyor.
Tüm fotoğraflar temsilidir.
Kaynak: All That’s Interesting, History.