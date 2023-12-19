Titanic hakkında daha önce duymadığınız 6 şaşırtıcı komplo teorisi

Titanic'in batışı, tarihin akışını değiştirebilecek bir dizi "Eğer o olmasaydı?" senaryosunu beraberinde getiriyor. Eğer olağanüstü sıcak bir kış yaşanmasaydı ya da yakındaki bir gemiden gelen buzdağı uyarısı Titanic'e ulaşsaydı? Geminin batışına dair detaylar gizemini koruduğu için bunun gibi birçok senaryoya dair komplo teorileri de üretiliyor. İşte, sizin için insanların düşündüğü komplo teorileri…