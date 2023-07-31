Venüs genellikle "Dünya'nın ikizi" olarak adlandırılsa da, insanların yaşanı için ideal bir yer olarak ifade edilmiyor. Söhnlein de bunun zorlukları olduğunu belirterek "Venüs'e gitmekten bahsettiğinizde kesinlikle haklısınız, uzay endüstrisi dışında herkes kaşlarını kaldırıyor. Hatta uzay endüstrisi de kaşlarını kaldırıyor" dedi. Ancak yine de Söhnlein, bulutlardaki sülfürik aside dayanacak şekilde bir uzay istasyonu tasarlanabilirse, bir gün yüz binlerce insanın Venüs atmosferinde yaşayabileceğini belirtti.