TİSK'ten asgari ücret açıklaması

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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret ara zam maratonu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Akkol toplantının ardından açıklamalarda bulunurken şunları söyledi:

Bayrama kadar tamamlamak istiyoruz. Güzel bir süreç temenni ediyorum. Bir önceki bakanımızın bir beyanatı oldu ama baştan sona dinlediğimizde ücretin dolara endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, başka para birimleriyle belirlenmiyor. Komisyon her şeyi dikkate alıyor. 100'den fazla parametre değerlendirilecek. İyi niyet var, onun altını çizmek istiyorum. Enflasyon düşüş trendinde, buna rağmen ara zam olması görüşündeyiz. Çalışanın da iş vereni de dikkate alacağız. TL konuşacağız her zamanki gibi.

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