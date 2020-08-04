Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Her 10 kişiden birinde bulunan tiroid hastalıklarının en sık görülenleri arasında; Tiroidin az çalışması ( hipotiroidi) fazla çalışması ( hipertiroidi) ve nodüller bulunuyor. Tiroid hastalıklarının tamamının tedavisinin mümkün olduğu belirtiliyor. Bunların içinde en bilinenin Hashimoto hastalığı olup Hashimoto'nun diğer tiroid hastalıklarına çok fazla benzemediğine dikkat çekiliyor.

Adı kuvvetli ama yaptıkları silik olan bu hastalık kolay tedavi edilmesine karşın bazı kişilerde iyi ilaç tedavisi ve test sonuçlarına rağmen şikayetler devam edebiliyor. Bunların Hashimoto'ya bağlı olup olmadığı kesin bilinmiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Okucu, Kitap ve yayınlara bakıldığında bu hastalık onlarca şikayet yapabilir gibi görünüyor ve pek çok hasta, ilaç yanı veya dışı çareleri merak ediyor. Tiroid hastalıklarının; diyet, besinler, vitamin ve destek ürünlerle tedavisi olup olmadığı konusu sıkça araştırılıyor" diyor. Peki "tiroid diyeti" diye bir şey bulunuyor mu ve çok konuşulan besin ve ürünler tiroid hastalıkları açısından yararlı mı, zararlı mı?

BAZI BESİNLER TİROİD HASTALIKLARINI AZDIRABİLİYOR

Uzman Dr. Metin Okucu, "Bu sorunun cevabına geçmeden önce bir konuyu açıklayalım" diyor ve devam ediyor; "Tiroid hastalıklarının tedavisi sadece doktorlar tarafından, test sonuçlarınıza göre verilen ilaçlarla yapılır. Bu tedavi ve takiplere iyi uyulduğunda tiroidi normal çalışan bir kişi olarak normal hayatınıza devam edip kontroller arasındaki zamanlarda tiroidinizi unutabilirsiniz" diyor. Bu noktada çok dikkatli olunması ve hastanın tüketeceği besin ve vitaminler öncesi mutlaka doktoruna danışması gerekiyor. Çünkü söz konusu besin ve ürünlerden bazıları kişiye iyi gelirken bazıları hastalığı azdırıp yoktan da var edebiliyor.

İŞTE EN ÇOK KONUŞULAN BESİN VE ÜRÜNLER

En çok konuşulan; İyot, selenyum, çinko, bakır, magnezyum, turpgiller, soya, çay, kahve, gluten, probiyotikler ve D vitamini gibi besin, vitamin ve destek ürünlerinin detayları aşağıda yer alıyor.

İYOT

Tiroid bezinin normal çalışması için yeterli seviyede iyot gerekiyor. En iyi iyot kaynaklarının;ı iyotlu tuz, deniz ürünleri ile bazı tahıl ve ekmekler olduğu belirtiliyor. Normal besleniyor, özel diyet yapmıyor veya vegan değilseniz ekstra iyot, özellikle de iyot tableti almanız gerekmiyor. Bunun yararı olmadığı gibi bazen zararı olup hastalığı azdırabildiğini de unutmamak gerekiyor.

TURPGİLLER, YEŞİL YAPRAKLILAR

Guatr, boyundaki tiroid bezinin şişerek büyümesi anlamına geliyor. Karadeniz bölgesi sık görüldüğü yerler arasında bulunuyor. Karnabahar, lahana, Brüksel lahanası, roka, turp ve şalgam gibi sebzeler guatr yapmalarının yanında tiroidin az çalışmasına neden olabiliyor. Normal miktarda ve dengeli beslenen kişilerde ise sorun bulunmuyor. Sadece çok fazla tüketmenin zarar olduğunun hatırlanması gerekiyor.

SOYA

Soya tiroidi az çalıştırabiliyor veya ilaç alanlarda ilaç dozunun artırılmasına yol açabiliyor. Diğer besinler gibi ölçülü tüketildiğinde sorun olmadığı belirtiliyor.

SELENYUM

En çok deniz ürünleri ve sakatatlarda bulunuyor. Ekmek, tahıllar ve yumurta da selenyum içeriyor. Besinle selenyum zehirlenmesi olmadığının, buna karşın tabletle olduğunun bilinmesi gerekiyor. Tiroid hastalıkları ve özellikle Hashimoto'da kullanımı ile ilgili çok sayıda yazı olsa da henüz doğruluğuna kesin gözüyle bakılmıyor. Dengeli beslenenlerin alması gerekmese de doktorunuz gerekli gördüğünde yararı olabiliyor.

ÇİNKO, BAKIR, MAGNEZYUM

Çinko, bakır ve magnezyum üçlüsünün işe yaradığının kanıtlanmış olmadığı belirtiliyor ve destek olarak kullanıma uygun bulunmuyor.

KAHVE VE ÇAY

Kahve, çay ve az miktarda alkolün tiroid hastalıkları ile ilgisi bulunmuyor. Kahve, alınan ilaç dozunun artırılmasına neden olabiliyor. D Vitamini ile ilgili az sayıda kanıt ise şimdilik faydası olmadığını gösteriyor. Henüz glutensiz veya şekersiz diyetler ve probiyotiklerin yararları da bilinmiyor. Ancak başka faydaları olduğu belirtiliyor.