"TIRNAKLARIMLA KAZIYA KAZIYA YAPTIM"

Yangında evi küle dönen ve gözleri dolu şekilde ekiplerin çalışmasını izleyen Hanım Dağlı, "Balkona çıktım o esnada oğlum aradı, anne; 'evin bir yerinden duman çıkıyormuş' dedi. Bende bir baktım evin her tarafına sıçramış ateş, nerede nasıl yandığını bilmiyorum. Elektrikten geldiğini düşünüyorum, çünkü daha önce de bu şekilde bazı eşyalarım yanmıştı."