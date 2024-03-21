Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Tırnaklarımla kazıyarak yaptım' dediği ev küle döndü - En son haberler

        'Tırnaklarımla kazıyarak yaptım' dediği evi küle döndü

        Antalya'da Dağlı çiftinin kendi elleriyle yaptıkları ev çıkan yangın sonucu küle döndü. Gözyaşlarına engel olamayan 64 yaşındaki Hanım Dağlı "Amelelik yaptım, tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 23:36 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Antalya'da Şaban (63) ve Hanım Dağlı'nın (64) oturduğu gecekondu yangında küle döndü. Dağlı çifti yanan evden güçlükle dışarı çıktı. Hanım Dağlı, evi tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptıklarını ve tek geçim kaynaklarının eşinin emekli maaşı olduğunu söyledi.

        • 2

          Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6373 sokak üzerinde yer alan gecekonduda çıktı. İddiaya göre Şaban ve Hanım Dağlı çifti evin arka bölümündeki balkonda otururken çıkan yangını fark etmedi.

        • 3

          Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları Dağlı çiftini göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada komşuların haber verdi çiftin çocukları ailesine ulaşarak evden bir an evvel evden çıkmalarını istedi.

        • 4

          Alevler kısa sürede tüm eve yayılırken, Dağlı çifti güçlükle dışarı çıktı. Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı gecekondu yangınına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın 1 saatte söndürülürken, gecekondu tamamen küle döndü.

        • 5

          "TIRNAKLARIMLA KAZIYA KAZIYA YAPTIM"

          Yangında evi küle dönen ve gözleri dolu şekilde ekiplerin çalışmasını izleyen Hanım Dağlı, "Balkona çıktım o esnada oğlum aradı, anne; 'evin bir yerinden duman çıkıyormuş' dedi. Bende bir baktım evin her tarafına sıçramış ateş, nerede nasıl yandığını bilmiyorum. Elektrikten geldiğini düşünüyorum, çünkü daha önce de bu şekilde bazı eşyalarım yanmıştı."

        • 6

          Ev tamamen yandı ve hiçbir şeyim kalmadı. Kalacak bir yerim bile kalmadı. Çadır kurup orada kalacağım. Evi kendimiz yapmıştık. Amelelik yaptım, tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım. Tek geçim kaynağı eşimin emekli maaşı, başka da bir gelirimiz yok" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        'Kız arkadaşıma baktın' kavgası! İki öğrenciyi bıçakladı
        'Kız arkadaşıma baktın' kavgası! İki öğrenciyi bıçakladı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Habertürk Anasayfa