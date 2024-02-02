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        Tiramisu nasıl yapılır, kolay tiramisu tarifi

        Evde kolay ve lezzetli bir tiramisu hazırlamak isteyenler için mükemmel bir tarif! İtalyan mutfağının bu klasik tatlısı, misafirlerinizi etkileyecek ve tatlı ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak. İşte evde kolay tiramisu tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 09:45 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:45
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        Tiramisu nasıl yapılır
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        Orijinal Tiramisu, kahve ile ıslatılmış kedi dili bisküvileri ve zengin mascarpone peyniri karışımı ile hazırlanan hafif bir tatlıdır. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu tarif, tiramisunun klasik lezzetini sofranıza taşıyacak. Bu yazımızda evde kolay tiramisu tarifinin nasıl yapılacağı, malzemeleri, ve püf noktalarını anlatacağız. Artık siz de ani gelen misafirlerinize ya da tatlı krizlerinize, hafif ama bir o kadar lezzetli bir tatlı sunacaksınız.

        Tiramisu Tarifi İçin Malzemeler?

        Klasik bir İtalyan tatlısı olan tiramisu hemen herkesin severek yediği hafif bir tatlıdır. Yapımı kolay ve basit malzemelerden oluşan tiramisu size vereceğimiz tarifle tam kıvamında ve lezzetli olacak. Size hem orijinal tiramisu tarifini hem de evde kolaylıkla yapabileceğiniz farklı bir tiramisu tarifi vereceğiz. İşte gerçek İtalyan tatlısı olan tiramisu tarifi için malzemeler:

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        • Kedidili bisküvi

        Kreması için;

        • 6 adet yumurtanın sarısı
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 2 yemek kaşığı süt
        • 400 gram mascarpone peyniri (ya da labne peyniri)
        • 1 paket vanilya
        • 200 ml sıvı krema

        Kedidili Bisküvileri Islatmak İçin:

        • 2 su bardağı kahve (suda çözünen granül kahvelerden)

        Tiramisu üzeri için;

        • Kakao

        Tiramisu Tarifi (Gerçek İtalyan Tatlısı) Nasıl Yapılır?

        Tiramisu aşama aşama yapılan bir tatlıdır. Öncelikle tiramisunun kremasını hazırlayacağız. Malzemeler hazırsa başlayalım:

        • Orta büyüklükte bir tencerenin içinde su kaynatalım.
        • Su kaynağında tencerenin içerisine bir kap yerleştirip hazırladığımız yumurta sarılarını dökelim ve çırpmaya başlayalım
        • Ardından şeker ve sütü ekleyelim
        • Şeker erimeye başlayınca yaklaşık 7-8 dakika karıştırarak pişirelim.
        • Şeker erdiğinde ocaktan alıp, soğuması için bir kenara alalım.
        • Sıvı kremayı ayrı bir yerde mikser yardımıyla yoğun, akışkan bir hale gelinceye kadar çırpalım. Burada bir püf noktası paylaşmak yerinde olacaktır. Hazır kremaların hepsi aynı kıvamda olmuyor, eğer kremanız çok akışkan yani sıvıysa 1 yemek kaşığı un eklemek yerinde olacaktır.
        • Soğumaya bıraktığımız yumurta sarısı ile yapılan karışıma marcarpone peynirini de ekleyerek çırpalım. Burada mascarpone peynirine alternatif olarak labne peyniri de ekleyebilirsiniz.
        • Ardından vanilyayı ilave edip çırpmaya devam edelim.
        • En son aşama ayrı bir yerde çırpıp hazırladığımız sıvı kremayı kremanın köpüğünü söndürmeden yarım ay şeklinde sıyırıp yavaşça karıştıralım.
        • Krema diğer malzemelerle homojen hale gelinceye kadar karıştıralım. Kremamız hazır. Şimdi tatlı yapımına geçelim.
        • Kedidili bisküvilerini soğuk su ile hazırladığımız kahve ile ıslatalım ve borcama dizelim
        • Ardından hazırladığımız kremanın yarısını dökerek düzgün bir şekilde yayalım.
        • İkinci kat için aynı şekilde kedidili bisküvilerini kahve ile ıslatıp dizelim ve kalan kremayı da üzerine yayalım.
        • Kremanın üzerini kakao ile kaplayalım. Bu son işlemdi. İşte orijinal İtalyan tatlısı olan tiramisumuz hazır.
        • 1 gece buzdolabında bekledikten sonra tiramisu servise hazır.
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        Tiramisu Püf Noktaları Nelerdir?

        Tiramisu yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları şunlardır:

        • Kahve: Kahvenin güçlü ve soğuk olması önemlidir.
        • Krema: Kremayı yumurta sarısı ve şekeri iyice çırparak hazırlayın. Ardından mascarpone peynirini ekleyin ve karıştırın.
        • Bisküvilerin Islatılması: Kedidili bisküvilerini kahveye çok hızlı batırıp çıkartın. Bisküvilerin fazla yumuşamamasına dikkat edin.
        • Katmanlama: Bisküviler ve krema arasında eşit katmanlar oluşturun. Her bir katmanın düzgünce yayıldığından emin olun.
        • Soğutma: Tiramisuyu en az 4-6 saat, ideal olarak bir gece buzdolabında soğutun.
        • Sunum: Servis yapmadan hemen önce, tiramisunun üzerine bolca kakao tozu serpin.

        Bu adımları takip ederek, lezzetli ve görsel olarak çekici bir tiramisu hazırlayabilirsiniz. Tiramisu, kremanın yumuşaklığı ve kahvenin derin lezzetiyle klasik İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından biridir.

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        Evde Kolay Tiramisu Tarifi

        Evde olan malzemelerle tiramisu yapmak artık çok kolay ve basit. Şimdi evde kolay tiramisu tarifi için malzemeler:

        • Pandispanya keki (1 adet)

        Kreması için;

        • 2,5 su bardağı süt
        • 1 adet yumurta
        • 3 yemek kaşığı toz şeker
        • 3 yemek kaşığı un
        • 1 paket labne peyniri (200 gram)

        Keki ıslatmak için:

        • Yarım (1/2 su bardağı sıcak su
        • Granül kahve

        Kolay Tiramisu Tarifi

        • İlk olarak muhallebi yapımından başlayalım. Bunun için süt, şeker, yumurta ve un derin bir tencereye alınır ve çırpılır. Ardından ocağa kaynatmaya alınır ve pişirilir.
        • Muhallebi piştikten sonra daha çabuk soğuması için ayrı bir kaba alınır.
        • Yaklaşık 15-20 dakika bekledikten sonra ılınan kremaya labne peyniri ilave edilir ve çırpılır. Daha pürüzsüz bir kıvam için çırpma işlemini mikser yardımıyla yapalım.
        • Pandispanyanın ıslatılması için kahveyi hazırlayalım.
        • Tiramisuyu yapacağımız kaba pandispanyanın ilk katını yerleştirelim ve kahve ile ıslatalım.
        • Üzerine kremanın yarısını ilave edelim.
        • Ardından kekin kalanını ikinci kat için ekleyip kahve ile ıslatalım. Üzerine kremanın sonunu düzgün bir şekilde bir spatula yardımıyla yayalım.
        • Son aşama olarak bir süzgeç yardımıyla kakao gezdirelim.
        • Hazırlanan tiramisuyu 2-3 saat buzdolabında bekletelim. Tiramisumuz hazır.
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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