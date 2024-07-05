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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR şoförlerin kavgası kanlı bitti! 1 ölü | Son dakika haberleri

        TIR şoförleri kavga etti: Babası yaralandı, oğlu öldü

        Konya'nın Ereğli ilçesinde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan 4 TIR şoförü arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. Şoförlerden Halil Kurtboğan yaralandı, oğlu Mehmet Kurtboğan ise hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:15 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:15
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        TIR şoförlerin kavgası kanlı bitti!
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan 4 TIR şoförü arasında çıkan bıçaklı kavgada şoförlerden Halil Kurtboğan (54), yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan (15) öldü. Jandarma olaya karışan S.K.(39), M.E.( 40) ve A.K.'yi.(36) gözaltına aldı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Karkacı Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı yakınında meydana geldi. Şanlıurfalı TIR şoförleri Halil Kurtboğan, S.K., M.E. ve A.K., yolda karşılaşınca, aralarındaki daha önceki husumetten dolayı yolun kenarına durup kavgaya tutuştu. Kavgada Halil Kurtboğan ve yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan, bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğuldan, Mehmet Kurtboğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Halil Kurtboğan ise ilk tedavisinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Jandarma S.K. ve M.E.'yi olay yerinde kaçan A.K.'yi kısa bir süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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