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        Haberler Gündem Trafik TIR'la çarpışan motosikletli öldü

        Malatya'da TIR'la çarpışan motosikletli öldü

        Malatya'da, TIR ile çarpışan plakasız motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Dursun Görmemiş, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:15 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:15
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        TIR'la çarpışan motosikletli öldü
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kapıdere Mahallesi'nde saat 5.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, Dursun Görmemiş (20) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönde gelen E.D. (27) idaresindeki TIR çarpıştı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kazada TIR sürücü olay yerinden kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Dursun Görmemiş'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kaza sonrası kaçan tır sürücü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika haberleri malatya
        #Doğanşehir
        #motosiklet
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