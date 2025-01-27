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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR'da ele geçirildi: 870 kilo | Son dakika haberleri

        Bulgaristan'dan gelen TIR'da ele geçirildi: 870 kilo

        Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada, 870 kilogram skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:33
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        TIR'da ele geçirildi: 870 kilo
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        Bulgaristan'dan Türkiye'ye Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giren demir cevheri yüklü TIR, sürücüsünün şüpheli hareketleri sonrası riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi.

        Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da, Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından arama yapıldı.

        Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada 1 tonluk fiber torbaların ortasına gizlenmiş halde 870 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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