TIR'a arkadan çarptı! Anne öldü baba ve çocuk yaralı!

İstanbul'da kaza, Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

ARAÇTA 3 KİŞİ BULUNUYORDU

İHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şafak Kılıç (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA VE ÇOCUK TEDAVİYE ALINDI

Kazada yaralanan sürücü Gökhan K. ile 3 yaşındaki çocukları İ.K. ise hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızın tedavisi devam ederken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.