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        Haberler Gündem Politika TİP'ten 68 ilde adaylık başvurusu - Güncel haberler

        TİP Genel Başkanı Baş 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvuru yaptıklarını söyledi

        TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin 68 il ve 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:34 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:34
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        TİP'ten 68 ilde adaylık başvurusu
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        TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kaymasının gelecek yıllarda çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını, Türkiye'nin en acil gündeminin bu olması gerektiğini söyledi.

        AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ilk günden itibaren vatandaşları enkazdan çıkartmaya başladıklarını, temel ihtiyaçları bölgeye sevk ettiklerini anlatan Baş, "Bunları halkın dayanışmasıyla, halkın emeğiyle yaptık. Belediyecilik aslında bizim Hatay'da yapmaya çalıştığımızdır. O yüzden yurttaşlarımızın hiç şüphesi olmasın. Türkiye İşçi Partisinin belediyeyi kazandığı yerde derdi ihaleler olmaz; derdi o ilçeyi herkes için güvenli yuva haline getirmek, o ilçeyi bir işçi kenti yapmak olur." diye konuştu.

        GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KADIKÖY ADAYI OLDU

        Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını, bazı bölgelerde de bağımsız belediye başkan adaylarını destekleme eğilimleri olduğunu belirtti.

        İstanbul'un Kadıköy Belediye Başkan adayının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu açıklayan Baş, "Sevgili Doğan'a zor ama keyifli mücadelesinde başarı dileklerimi bir kez daha iletmiş olayım." dedi.

        Seçim programlarının 4 ana başlığını paylaşan Baş, şunları söyledi: "Birincisi, bütünlükçü, planlı yaklaşımı ele alacağız. İkincisi, katılımcılıktan asla taviz vermeyeceğiz. Üçüncüsü, eşitlik ilkesini uygulayacağız. Belediyelerin kapılarını rantçılara kapatacağız, bütün yurttaşlarla eşit ilişki kuracağız. Dördüncüsü siyasal ve sosyal hakları gerçek birer hak haline getireceğiz."

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