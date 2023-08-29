Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Tıp literatüründe ilk: Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı

        Tıp literatüründe ilk: Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı

        Bilim insanları, Avustralyalı bir kadının beyninde 8 cm'lik bir yuvarlak solucan bulunduğunu ve bunun tıp literatüründe bir ilk olduğunu aktarıyor.

        Giriş: 29.08.2023 - 10:34 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilim insanları, Avustralyalı bir kadının beyninde 8 cm'lik bir yuvarlak solucan bulunduğunu ve bunun tıp literatüründe bir ilk olduğunu aktarıyor.

        Olay geçen yıl Canberra'da bir ameliyatta kayıtlara geçti.

        İngiliz hastanın hasar görmüş ön lob dokusundan “tel benzeri cisim" çıkarıldı.

        Canberra Hastanesi’ndeki ameliyathanede bulunan doktor Sanjaya Senanayake, “Cerrah canlı halde kıvranan sekiz santimetre uzunluğundaki açık kırmızı solucanı beyinden çıkardığında herkes hayatının şokunu yaşadı" dedi.

        Senanayake bunun daha önce bir insanda görülmemiş yeni bir enfeksiyon olduğunun altını çiziyor.

        Söz konusu solucan türünün, Avustralya’da zehirli olmayan halı pitonlarında yaygın görüldüğü kaydediliyor.

        REKLAM

        Bilim insanlarına göre, kadın söz konusu paraziti, yaşadığı yerin yakınındaki gölün etrafında yeşillik toplarken kaptı.

        Parazitler konusunda uzman olan Avustralyalı doktor Mehrab Hossain, kadının piton dışkısı içeren bu otları yediği için "kazara konakçı" haline geldiğinden şüphelendiğini söyledi.

        Sonrasında ise doktorların "alışılmadık semptomlar serisi” olarak adlandırdığı süreç yaşandı.

        Mide ağrısı, öksürük, gece terlemesi ve ishali, giderek artan unutkanlık ve kötüleşen depresyon hali izledi.

        Hastalanan kadın, 2021 Ocak ayında hastaneye kaldırıldı.

        Daha sonra yapılan taramada, beyindeki parazit bir lezyon sanılarak tespit edildi.

        Durumunun nedeni ancak Haziran 2022'de bir cerrahın bıçağıyla kurdu gün yüzüne çıkarması ile netleşti.

        Hastanın tıp tarihine geçmiş olmasının yanında iyileştiği ifade ediliyor.

        Bilim insanlarına göre son 30 yılda 30 yeni enfeksiyon türünün ortaya çıktı. Bunların dörtte üçü zoonotik yani hayvanlardan insanlara sıçrayan bulaşıcı hastalıklar olarak kayda geçti.

        Kırmızı renkteki parazitin iki ay kadar orada kalmış olabileceği düşünülüyor.

        Araştırmacılar, bu vakanın, hayvanlardan bulaşan hastalık ve enfeksiyonların konusunda tehlikenin boyutlarını gösterdiği uyarısını yapıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Habertürk Anasayfa