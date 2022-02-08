'Tinder Avcısı' uygulamadan kovuldu

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Netflix'in popüler belgeseli The Tinder Swindler'a konu olan dolandırıcı, flört uygulamasından yasaklandı.

Sahte kimlik olarak Simon Leviev ismini kullanan Shimon Hayut'un, Tinder'da kadınlarla tanıştığı ve kendini İsrailli elmas kralı Lev Leviev'in oğlu olduğuna inandırdıktan sonra kadınları milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilmişti.

Çöpçatanlık uygulaması Tinder, Cuma günü Variety'ye yaptığı açıklamada, "Gerekli soruşturmaları yürüttük ve Simon Leviev'in artık bilinen takma adları altında Tinder'da aktif olmadığını doğrulayabiliriz" dedi.

Cuma günü yayımladığı bir Instagram hikayesinde Hayut, hikayenin kendi versiyonunu anlatmaya hazırlandığını söylemiş ancak bu açıklamadan kısa süre sonra “bu hesap artık mevcut değil” şeklinde bir bildirim görünmüştü.