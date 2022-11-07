Timur Selçuk anıldı

Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk'un, babasının şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı "Babamın Şarkıları", Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne üç nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak izleyiciyle buluştu.

Timur Selçuk şarkılarının, Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneye yansıdığı modern bale eseri, sezon prömiyerini Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yaptı.

Gösteri öncesinde konuşan Mercan Selçuk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın ardından yurtdışında modern dans eğitimi aldığını, beş yıl önce de dansçı arkadaşlarıyla MSDT'yi kurduklarını söyledi.

"PRÖMİYERİ HOCAMIZ HAYATTAYKEN GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Babamın Şarkıları" eserinde Timur Selçuk'un unutulmaz şarkılarını sahneye taşıdıklarını ifade eden Selçuk, "Biz bunun prömiyerini hocamız da hayattayken 2020 yılında gerçekleştirdik. Arkasından pandemi oldu, geçen sene ufak ufak sahnelerin açılmasıyla yeniden sahneledik" dedi.

"ÇOK KIYMETLİ"

Timur Selçuk'un ölüm yıl dönümünde şarkılarının klasik dansla sahnelendiğini belirten Selçuk, "Bugüne denk gelmesi, özellikle bugün olması bizim için çok kıymetli" değerlendirmesini yaptı.

Fotoğraflar: AA, İHA