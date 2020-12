Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TIMSS 2019 raporunu açıklamasının ardından vatandaşlar TIMSS nedir? Sorusuna yanıt arıyor. 58 ülkenin katılım sağladığı araştırma 4 yılda bir gerçekleştiriliyor. Peki, TIMSS nedir? İşte TIMSS 2019 raporu...

TIMSS NEDİR?

Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir projesidir.

Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır.

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanır ve 4 yılda bir yapılmaktadır.

TIMSS, öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemekte ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemektedir. ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston College ve katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak desteklenmektedir.

TIMSS PROJESİNİN AMACI NEDİR?

TIMSS’in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmaktır.

TIMSS, katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur:

Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir?

Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu?

Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz?

Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor?

TIMSS 2019 RAPORU

TÜRKİYE MATEMATİKTE KAÇINCI OLDU?

2019 uygulamasına toplamda dördüncü sınıf düzeyinde 58 ülke, sekizinci sınıf düzeyinde ise 39 ülke katıldı. Bu raporumuza göre, Türkiye puanlarının değerlendirilmesi şöyle; dördüncü sınıf puanları Matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puan; 2019 yılında 40 puan artarak 523'e yükseldi. Bir başka deyişle Matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36'ıncı sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23'üncü sıraya yükseldi" dedi.

TÜRKİYE FEN ALANINDA KAÇINCI OLDU?

Bakan Selçuk, "Fen alanında 2015 yılında 483'tü ortalama puan. 2019 yılında ise bu puan 43 puan artarak 526'ya yükseldi. Başka bir deyişle Fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35'inci sıradayken, 2019 yılında 58 ülke arasında 19'uncu sıraya yükseldi" dedi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sekizinci sınıf puanları ise şöyle: "Matematik alanında 2015'te 458 olan ortalama puan 2019'da 38 puan artarak 496'ya yükseldi. Başka bir deyişle Matematik uygulamasında 2015'te 24'üncü sırada yer alırken, 2019'da 20'nci sıraya yükseldi.

TÜRKİYE'NİN TIMSS 2019 PUANI KAÇ?

Fen alanında 2015'de 493 olan ortalama puan, 2019'da 22 puan artarak 515'e yükseldi. Fen uygulamasında 2015'te 21'inci sıradayken, 2019'da 15'inci sıraya yükseldi.

Bu verilere göre genel değerlendirmemiz şu şekilde; TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek ortak noktasının her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu.