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        Haberler Dünyadan Timothee Chalamet'in Bob Dylan'ı canlandırdığı filmden ilk set görüntüleri - magazin haberleri

        Timothee Chalamet'in Bob Dylan'ı canlandırdığı filmden ilk set görüntüleri

        Amerikan folk müziğinin ünlü ismi Bob Dylan'ın hayatını anlatan filmde 82 yaşındaki ABD'li sanatçıyı, ünlü oyuncu Timothee Chalamet canlandırıyor. Biyografik filmden ilk set fotoğrafları paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:00
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        'Genç Bob Dylan' oldu
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        Hem Oscar hem de Nobel Edebiyat ödüllü dünyaca ünlü müzisyen Bob Dylan'ın hayatı film oluyor. 82 yaşındaki ABD'li sanatçıyı, ünlü oyuncu Timothee Chalamet canlandırıyor. Biyografik filmin çekimleri New York'ta başladı.

        'A Complete Unknown' adlı filmin setinden ilk görüntüler geldi. James Mangold'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin ilk set fotoğraflarında, 28 yaşındaki oyuncu Chalamet, elinde gitarıyla görülüyor.

        Filmin senaryo detayları tam olarak açıklanmasa da Bob Dylan'ın 60'lı yıllarda tartışmalı elektro gitara geçiş dönemi ve folk müzik efsanesine dönüşme yolculuğunu temel aldığı biliniyor.

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        Filmde Monica Barbaro, Dylan'ın esk, eşi ünlü müzisyen Joan Baez'e hayat verecek. Elle Fanning de 1960'ların başlarında Bob Dylan'ın sevgilisi olan üniversite öğrencisi ve sanatçı Sylvie Russo'yu canlandıracak.

        YILDIZI PARLADI

        Başrol oyuncusu Timothee Chalamet'in yıldızı ilk olarak 'Call Me By Your Name' ile parladı, 'Lady Bird' ile başarısını kanıtladı. Chalamet, 'Beautiful Boy', 'A Rainy Day In New York' gibi filmlerle oyunculuk konusunda dikkatleri üzerine çekti.

        TARİHE GEÇTİ

        Müzisyenliğinin yanı sıra yazarlıkta da kendini kanıtlayan Bob Dylan, 2016'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. George Bernard Shaw ile birlikte hem Oscar'ı hem de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmış olan iki yazardan biri olan Dylan aynı zamanda; Nobel, Pulitzer, Oscar ve Grammy ödüllerinin hepsine sahip olan ilk kişi olarak tarihe geçti.

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        #Bob Dylan
        #Timothee Chalamet
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