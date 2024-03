Timothee Chalamet'in Bob Dylan'ı canlandırdığı filmden ilk set görüntüleri

Hem Oscar hem de Nobel Edebiyat ödüllü dünyaca ünlü müzisyen Bob Dylan'ın hayatı film oluyor. 82 yaşındaki ABD'li sanatçıyı, ünlü oyuncu Timothee Chalamet canlandırıyor. Biyografik filmin çekimleri New York'ta başladı.

YILDIZI PARLADI

Başrol oyuncusu Timothee Chalamet'in yıldızı ilk olarak 'Call Me By Your Name' ile parladı, 'Lady Bird' ile başarısını kanıtladı. Chalamet, 'Beautiful Boy', 'A Rainy Day In New York' gibi filmlerle oyunculuk konusunda dikkatleri üzerine çekti.