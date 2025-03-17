Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi

New York metrosunda üç ay önce de benzer bir durum yaşanmış, metroya binen bir kadın tanımadığı bir kişi tarafından bir anda ateşe verilmişti. Ancak istatistikler, New York sokaklarında yaşanan şiddet olaylarının bir süredir düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.