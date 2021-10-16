Sanatçı Pamela Council tarafından 400.000 akrilik tırnakla kaplı kabuk içine yerleştirilmiş 18 metre yüksekliğinde bir dilek çeşmesi New York kentindeki Times Meydanı'na yerleştirildi.

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