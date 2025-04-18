Time 100 listesine giren Blake Lively: 10 yaşındaki halim şu an şaşkın

Time Dergisi, dün '2025'in En Etkili 100 Kişisi' listesini açıkladı. Listede Hollywood yıldızı Blake Lively de vardı. Dergide her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 etkili kişiyi, konuk yazarlar kaleme aldı.

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Blake Lively'yi de insan hakları avukatı Sherrilyn Ifill anlattı. Lively, Instagram paylaşımında, "2025 için Time 100 listesinde yer almak benim için bir onur. Harika Sherrilyn Ifill tarafından yazılmak hafife aldığım bir şey değil. Çalışmaları ulusumuzu şekillendirdi. O bir insan, kadın, anne, lider, savaşçı, şifacı, empati sahibi, risk alan ve hayal kuran biri olarak kalbimi ve ayrıca herkes için daha iyi ve daha güvenli bir geleceğe inanmayı asla bırakmama dayanıklılığımı şekillendirdi" ifadesini kullandı.

Blake Lively, Time'a ve Sherrilyn Ifill'e hitaben; "Hayatımın onurlandırılan en gerçeküstü ve anlamlı anlarından biri için teşekkür ederim. 10 yaşındaki ben şu anda oldukça şaşkınım" dedi.

Sherrilyn Ifill

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Sherrilyn Ifill, 'Titanlar' kategorisinden 'Time 100' listesine giren Blake Lively hakkında yazdığı yazısında, onu oyunculuk performanslarından veya göz alıcı kırmızı halı görünümlerinden tanımadığını söyleyerek ona övgüde bulunmuştu.

"Tanıdığım Blake Lively bir hayırsever ve ülkemizin en çözümsüz sorunlarının öğrencisi. Ülkemizin tarihinin büyük bir kısmının, bir öğrenci olarak aldığı eğitimin bir parçası olmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği geçmişten bir sohbeti hatırlıyorum" diyen Sherrilyn Ifill; "Bu boşlukları doldurmaya olan bağlılığı, tam bilgili ve hazırlıklı bir vatandaş olma konusundaki kararlılığı, onda en çok takdir ettiğim şey" ifadesini kullanmıştı. Time Dergisi'nin bu yılki 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesi, oyuncu Demi Moore, şampiyon tenisçi Serena Williams, pop şarkıcısı Ed Sheeran, rapçi Snoop Dogg ve Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis'in yer aldığı beş farklı kapakla duyuruldu. Listede oyuncu Scarlett Johansson, cimnastikçi Simone Biles, komedyen Nikki Glaser, şarkıcı Nicole Scherzinger, oyuncu Kristen Bell, oyuncu Adrien Brody gibi çok sayıda ünlü yer alıyor.