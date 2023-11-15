NBA'de Timberwolves, Warriors'ı yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı

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NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi. Timberwolves, konuk olduğu Warriors'ı 3 sayı farkla geçerek art arda 7. galibiyetini elde etti.

Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 33 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekipte ise Brandin Podziemski 23, Dario Saric 21 sayı kaydetti.

KAVGA ÇIKTI, ÜÇ OYUNCU ATILDI!

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında ise saha karıştı. Timberwolves ve Warriors oyuncuları arasında gerginlik artarken yaşanan kavga sonucunda Draymond Green, Klay Thompson ve Jaden McDaniels mücadeleden ihraç edildi.

76'ERS'IN 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'a 132-126 yenildi.

Bu mağlubiyetle 76ers'ın 8 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 39, De'Anthony Melton ise 30 sayı atarken bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 1 dakika 51 saniye süre alırken skora katkı veremedi.

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Indiana Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 33 sayı ve 15 asistle "double-double" yaparken Obi Toppin, 27 sayıyla oynadı.

CEDİ'DEN 6 SAYI

Oklahoma City Thunder, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 123-87 yendi. Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.

Spurs'ta Julian Champagnie ve Zach Collins ise 13'er sayı attı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 28 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Miami Heat: 105-111

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 120-126

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 126-132

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 124-104

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 123-87

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 131-110

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 115-99

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 111-108

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 101-104

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 134-107