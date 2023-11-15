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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Timberwolves, Warriors'ı yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Timberwolves, Warriors'ı yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 yendi. Maçın ilk dakikalarında Timberwolves ve Warriors oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, Draymond Green, Klay Thompson ve Jaden McDaniels mücadeleden ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:59
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        Olaylı maçta kazanan Timberwolves!
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        NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi. Timberwolves, konuk olduğu Warriors'ı 3 sayı farkla geçerek art arda 7. galibiyetini elde etti.

        Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 33 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

        Ev sahibi ekipte ise Brandin Podziemski 23, Dario Saric 21 sayı kaydetti.

        KAVGA ÇIKTI, ÜÇ OYUNCU ATILDI!

        Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında ise saha karıştı. Timberwolves ve Warriors oyuncuları arasında gerginlik artarken yaşanan kavga sonucunda Draymond Green, Klay Thompson ve Jaden McDaniels mücadeleden ihraç edildi.

        76'ERS'IN 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

        Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'a 132-126 yenildi.

        Bu mağlubiyetle 76ers'ın 8 maçlık galibiyet serisi son buldu.

        Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 39, De'Anthony Melton ise 30 sayı atarken bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

        76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 1 dakika 51 saniye süre alırken skora katkı veremedi.

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        Indiana Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 33 sayı ve 15 asistle "double-double" yaparken Obi Toppin, 27 sayıyla oynadı.

        CEDİ'DEN 6 SAYI

        Oklahoma City Thunder, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 123-87 yendi. Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.

        Spurs'ta Julian Champagnie ve Zach Collins ise 13'er sayı attı.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 28 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets-Miami Heat: 105-111

        Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 120-126

        Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 126-132

        Brooklyn Nets-Orlando Magic: 124-104

        Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 123-87

        New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 131-110

        Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 115-99

        Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 111-108

        Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 101-104

        Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 134-107

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